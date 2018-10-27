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В Пентагоне обозначили позицию США по контролю за вооружением

Наталия Майорова
13:14 27.10.2018
Глава Пентагона также заявил, что Вашингтон продолжит «тесно взаимодействовать» со своими союзниками в Европе по поводу ДРСМД и его значения для европейской безопасности.
Фото: Ting Shen Xinhua, Globallookpress

США находятся в контакте с союзниками в Европе по поводу Договора о ракетах средней и меньшей дальности. С таким заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Он также подчеркнул, что Вашингтон не отказывается от контроля за вооружениями. Мэттис сообщил, что «пора посмотреть правде в глаза».

«Но контроль за вооружениями должен быть больше, чем просто слова на бумаге, это должны быть действия», - отметил он.

Как уточняет агентство Reuters, глава Пентагона также заявил, что Вашингтон продолжит «тесно взаимодействовать» со своими союзниками в Европе по поводу ДРСМД и его значения для европейской безопасности.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются соблюдать ДРСМД и намерены выйти из Договора, обвинив при этом российскую сторону якобы в несоблюдении положений этого документа. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия хотела бы получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД может вынудить страну принять меры для обеспечения собственной безопасности.

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