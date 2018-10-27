Пьяный пассажир поезда Адлер - Иркутск окатил проводника кипятком

Сотрудникам полиции Красноярского края пришлось снимать с поезда сообщением Адлер - Иркутск пьяного пассажира. Мужчина не только перебрал, но еще и плеснул кипятком в лицо проводнику пассажирского вагона. Об инциденте рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В пути следования один из пассажиров сначала употреблял алкогольные напитки, а затем стал настойчиво навязывать свое общение девушке-проводнице. На замечание о вызывающем поведении и просьбу другого проводника проследовать на свое место мужчина ответил грубой нецензурной бранью. Затем он выплеснул кипяток в лицо проводнику», - сообщила журналистам Волк.

Пострадавший проводник получил термический ожог первой и второй степеней. Молодому человеку пришлось оказывать медицинскую помощь. Любвеобильного буяна задержали и сняли с поезда на станции Иланская.

После того как мужчина протрезвеет, ему придется отвечать перед судом по статье «Хулиганство».