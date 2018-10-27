«Несокрушимый призрак»: как непобедимость КВ-1 приводила противника в ужас

Одно из главных событий наступивших выходных - лента «Несокрушимый», которая уже в первый же день проката стала лидером. Дистрибьюторы ждут от фильма и дальнейших успехов. «Несокрушимый» - это военно-историческая драма о подвиге экипажа КВ-1 Семена Коновалова, в одиночку разбившего звено немецких боевых машин в 1942 году под Ростовом. Тяжелый советский танк немцы прозвали «Призраком», потому что он казался им неуязвимым. Но съемочной группе «Звезды» повезло оказаться внутри этого «призрака».

В настоящее время «оставшимся в живых» КВ-1 уже более 70 лет. Но они и сейчас - хоть в бой, хоть в кадр. Механики говорят, что машина непривередливая и донельзя надежная. КВ был поистине воплощением новаторства: он обладал улучшенной подвеской, дизельным двигателем, мощным вооружением и толстой броней. Танк пришелся как нельзя более к месту в начале войны, и даже немецкие командиры признавали несостоятельность своих пушек против его защиты.

Легендарный танк восстановили специально для съемок в фильме. Достоверность - вот главное «секретное оружие» создателей киноленты. Было решено не использовать ничего другого, кроме правды, исторических данных и настоящих съемок вместо компьютерной графики.