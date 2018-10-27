Подсчитали и ужаснулись: на Украине сообщили о небоевых потерях в Донбассе

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подсчитал и озвучил небоевые потери ВСУ в Донбассе. Статистика ужаснула. За четыре года там погибло 2700 человек. Доклад Матиос прочел во время VIII Львовских психиатрических встреч, приуроченных ко Всемирному дню психического здоровья, сообщает портал ZN.ua.

За четыре последних года украинская армия потеряла 891 солдата, подхватившего в окопах какую-либо болезнь. Триста восемнадцать человек погибли в ДТП, еще 177 военнослужащих не вернулись домой из-за несчастных случаев, 175 отравились алкоголем или наркотиками, 172 погибли от неосторожного обращения с оружием, 101 нарушил меры безопасности.

Двести двадцать восемь бойцов ВСУ были убиты и 615 сами наложили на себя руки, завершил трагический перечень Матиос.

«Только треть самоубийств совершена в зоне военной операции во время несения службы, остальные - после отхода силовиков в пункты постоянной дислокации. Человеческая психика не справляется с последствиями войны», - добавил главный военный прокурор Украины.

Матиос посетовал на то, что в армии на сегодняшний день всего 632 профессиональных психолога, не считая волонтеров. И это на 250 тысяч военных.

В рядах украинских силовиков хватает и других, не менее удручающих проблем, отметил Матиос. Все больше солдат становятся фигурантами уголовных дел. Преступность в рядах военнослужащих неуклонно растет с весны 2014 года.

Сегодня под следствием 43 тысячи человек - около четверти всего личного состава ВСУ.