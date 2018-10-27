Путин поручил главе МЧС и губернатору Кубани помочь пострадавшим при наводнении

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, а также главе МЧС Евгению Зиничеву оказать необходимую помощь всем пострадавшим от подтопления в регионе.

Российский лидер также пообещал, что в случае необходимости помощь может быть оказана в том числе из федерального бюджета.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что не обошлось и без потерь, поскольку «инфраструктура разрушена в значительной степени».

Российский лидер призвал сделать все, чтобы помочь людям.

«Надо оценить объем потерь и определить, кому в каком объеме нужно оказать помощь», - сказал он.

При этом Путин добавил, что, если потребуется дополнительная помощь, необходимо «сразу доложить ему».

На территории Туапсинского и Апшеронского районов, а также в Сочи произошли подтопления. Там был введен режим ЧС. Кроме того, местное население было частично эвакуировано, а оперативные службы переведены на усиленный режим работы. В настоящее время идут подворовые обходы для оценки ущерба от удара стихии.