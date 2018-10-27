Пьяные депутаты Рады во время охоты сожгли машину и избили главу сельсовета

Вечером вторника, 23 октября, во время охоты на фазанов в Киевской области депутат Рады и бывший глава Житомирской администрации в нетрезвом состоянии сожгли автомобиль и избили главу Плахтинянского сельсовета Макаровского района.

Сергей Скуратовский и Юрий Забела соответственно устроили расправу над автомобилем одного из них, а потом и над подвернувшимся под руку чиновником Александром Сорочаном.

Он заметил, как депутаты расстреливают из автомата уже начавший гореть автомобиль и предложил помочь. Однако не встретил со стороны чиновников понимания и сам попал под горячую руку.

Портал «Страна.ua» сообщил, что Сорочан обратился с заявлением в полицию и рассказал, что принял парламентариев за браконьеров, но после того как «получил по лицу», осознал свою ошибку. Правоохранительные органы также рассмотрят версию о том, что сгоревший автомобиль мог пострадать не в результате стрельбы из автомата, а из-за короткого замыкания в системе кондиционирования уже после конфликта на поле.

Парламентарии комментариев на тему случившегося не дали и полицией опрошены не были. Начато расследование по факту умышленного причинения легких телесных повреждений.

Между тем не только мирное население Украины попадается на нетрезвых выходках. В районе подконтрольной Киеву Марьинки в Донбассе украинские силовики подорвались на собственных минах. Официально они не справились с управлением, но существует версия и об их опьянении.