IKEA обвинили в сексизме за сравнение женщины с собакой

Представительство шведской компании IKEA в России опубликовало на своей странице в Facebook запись, которая вызвала шквал критики со стороны пользователей.

Речь идет о посте с изображением сидящей за столом собаки. Рядом с животным стоят блины и варенье. При этом запись «Если вы случайно поцарапали машину или погрызли тапочки» сопровождается так называемыми рекомендациями.

Так, в перечне советов содержатся призывы «приготовить блинчики с вареньем», «встретить его с легкой улыбкой», а также «избегать фразы "Дорогой, нам надо поговорить"».

Пользователи возмутились тем, что таким образом компания сравнивает погрызшую тапочки собаку с женщиной, которая поцарапала машину. Многие комментаторы заявили, что подобный оборот возмутителен и недопустим. В результате запись набрала более 400 комментариев и свыше 170 репостов.

«Вы отдаете себе отчет в том, что только что сравнили с собакой не менее 50% (а скорее всего, более) вашей целевой аудитории?», - отметил один из пользователей. «Я лично не обижена. Я лично взбешена. И хотелось бы публичных извинений», - поддержала его другая женщина. «"Икеа" радует бытовым сексизмом. Так держать, господа», - добавила еще одна посетительница.

В момент, когда дискуссия начала перерастать в серьезный конфликт, IKEA опубликовала извинения, в которых сообщалось о том, что компания «не хотела никого обидеть», а сама запись носит «сугубо юмористический характер».

Но нашлись и те, кто не нашел в публикации ничего оскорбительного.

«Каждый судит по себе. Девочки, если вам обидно, подумайте, может вы себя так и ощущаете в жизни. Здесь над своей самооценкой работать надо», - пишет один из пользователей. «Если у кого-то нет чувства юмора, вы тут ни при чем», - поддержал его другой комментатор.

В настоящее время публикация по-прежнему размещена в социальной сети. В то же время на официальном сайте IKEA уточняется, что компания реализует специальные программы, которые направлены на защиту прав женщин во всем мире.