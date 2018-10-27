Слабоумие и отвага: поезд протаранил фуру с огромным прицепом

В Сети появилось видео, на котором поезд протаранил длинную грузовую фуру, переезжающую железнодорожные пути.

На кадрах ролика видно, как большегруз неторопливо заехал на рельсы на бульваре Тимотео Лозано в мексиканском городе Гуанахуато. При этом он по какой-то причине не заметил или проигнорировал приближающийся поезд. В последний момент грузовик ускорился и почти успел пересечь опасную черту, но состав все же настиг его.

Удар пришелся в область задних колес. Поезд буквально снес машину, оставив после себя только обломки грузового прицепа, разбросанные по путям.