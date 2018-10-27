В МИД РФ объяснили истинные мотивы США по выходу из ДРСМД

Россия намерена защищать своих людей и территориальную целостность - об этом заявил заместитель руководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением российского МИД Андрей Белоусов. Он обратился с речью к собравшимся на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН, где рассматривали вопросы международной безопасности и разоружения.

«Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, я это подтверждаю. Мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Но у нас есть отличия от США. Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну», - сказал российский представитель, которого цитирует РИА Новости.

До этого комитет ГА ООН не поддержал проект российской резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

О том, что Вашингтон может в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, 20 октября заявил Дональд Трамп. В Кремле подобные угрозы назвали «шантажом» и высказали опасения, что действия США приведут к новой гонке вооружений. Президент РФ Владимир Путин предупредил заокеанских партнеров, что в случае переброски вновь появляющихся ракет в Европу Москву будет вынуждена ответить зеркально.

Свои действия по возможному выходу из Договора о РСМД американские власти объясняют якобы невыполнением Москвой своих обязательств по Договору. Москва последовательно и аргументированно опровергает обвинения в свой адрес, указывая Вашингтону на его собственные нарушения, а именно на размещение в Румынии и Польше установок, которые способны запускать крылатые ракеты.