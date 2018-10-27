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Уроки географии в Азовском море: зачем Европарламент выдал Киеву лицензию на нагнетание

Николай Петров
12:42 27.10.2018
Резолюция Европарламента - прямое поощрение абсолютно любых безрассудных и безответственных действий, провокаций со стороны Украины
Фото: Euc Ropi, Globallookpress

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

В начале этой недели товарищ комиссар Федерика Могерини… Я не ошибся, вам наверняка известно, что руководство Еврокомиссии - высшей исполнительной власти ЕС - состоит из комиссаров. И Могерини, отвечающая там за международные вопросы, - один из «28 брюссельских комиссаров». Так вот, товарищ Могерини с истинно комиссарской прямотой, движимая передовым либеральным учением и революционным сознанием, сделала ряд заявлений, выходящих за рамки компетенции Евросоюза. Вначале была попытка приватизировать Черное море. Ну как приватизировать. Предъявить на него особые права.

Двадцать третьего октября, выступая в Европарламенте, глава евросоюзной дипломатии Федерика Могерини заявила, что Черное море - это «европейское» море. «Позвольте мне напомнить, что Черное море - это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», - сказала еврокомиссар.

Наверное, товарищ комиссар в школе прогуливала уроки географии. По крайней мере, половина Черного моря относится к Азии. Во-вторых, из стран - членов ЕС выход на черноморское побережье есть только у Болгарии и Румынии. Наконец, Турция, Украина, Грузия и тем более Россия к ЕС и Европарламенту не имеют никакого отношения. Подобно тому, как большевистские комиссары Совнаркома мечтали о пожаре мировой революции, нынешние 28 брюссельских тоже считают, что все вокруг - Европа. А несогласные с этим люди - лагерная пыль. Можно и в расход.

Вот и глава НАТО Столтенберг на днях подудел в ту же дуду, дескать, ах как жаль, что корабли НАТО не могут войти в Азовское море, как к себе домой. Но тут выяснилось, что это были только цветочки.

Ягодкой в четверг разродился Европарламент. Как в анекдоте про беспокоящий Гондурас, на этот раз у евродепутатов зачесалось Азовское море. Которое уже точно ни в каком смысле не является европейским.

Поводом для принятия документа, как утверждается, стала возросшая напряженность в регионе Азовского моря, в которой, как считают европарламентарии, виновата только и исключительно Россия. Формулировки резолюции не оставляют сомнений в ее ярко выраженной антироссийской направленности. С точки зрения евродепутатов, действия Российской Федерации в Азовском море чрезмерны и нарушают международное морское право. Досмотры судов, следующих в украинские порты, «оскорбительны». Строительство моста через Керченский пролив и прокладка кабелей «незаконны». И вообще, Россия намеревается превратить Азовское море в свое внутреннее озеро.

Вообще-то, с точки зрения международного права  Азовское море - действительно внутренний водоем двух государств. Отношения в нем регулируются  договором между Россией и Украиной, подписанным аж в  2003 году. Никакого ЕС рядом не стояло, не лежало и не сидело. Ни в момент подписания, ни потом. Стороной арбитража или разрешения споров Европарламент также не является.

Поэтому степень беспардонности резолюции могу вам объяснить на простом примере. Некоторое время назад в проливе Ла-Манш схлестнулись французские и британские рыбаки. Из-за улова гребешка. Траулеры жестко таранили друг друга, матросы поливали конкурентов из брандспойтов. Обстреливали из ракетниц. Кого-то даже подожгли. Помните эти эпические кадры?

А теперь представьте себе, что после этого Государственная дума вдруг принимает постановление по поводу обострения ситуации в проливе, призывает ввести туда международных наблюдателей и даже грозит санкциями. За нарушение морского права и правил судоходства. Ну бред же! Согласны? Но вот Европарламенту до Азовского моря почему-то есть дело. Причем в резолюции в кучу свалено все - от Крымского моста до зенитных ракетных комплексов С-400. Так сказать, по совокупности российских злодеяний.

Конечно, там есть откровенно смешные места. Вот, например,  пункт F. Там говорится про страшный урон от Крымского  моста. Процитирую: «Строительство отрицательно воздействовавло на окружающую среду, снизило уровень моря в проливе и повлияло на обмен воды между Азовским и Черным морями».

Хочется спросить: слушайте, а «какие ваши доказательства» таких заявлений? Кокаинум? «Снизило уровень моря в проливе!». Это как? Евродепутаты не только с географией не дружат, но и со школьным курсом физики, как я понимаю. То есть в Азове и Черном море уровень общий -  по закону о сообщающихся сосудах, -  а в проливе пониженный? И все из-за моста, да? За такое открытие впору давать нобелевку!

По поводу ухудшения экологической ситуации вообще редкий бред, поскольку исследователи, напротив, заметили резкий рост биоразнообразия. Из-за планктона у опор моста. Получается, перед нами никакая не резолюция, а обвинительное заключение без каких-либо  доказательств. Какая прелесть!

Еще одна беспардонная наглость этого документа. Я изучил его текст вдоль и поперек под микроскопом и лупой и не нашел ни единого упоминания о двух случаях незаконного даже не досмотра, нет, а задержания судов вместе с экипажем. Это траулер  «Норд», который находится под арестом с начала марта. А экипаж не может покинуть Украину. Ну и второй случай с танкером «Механик Погодин». Так вот. О настоящих причинах ужесточения досмотра украинских судов в Азовском море в резолюции Европарламента вообще нет ни слова. Вас это удивляет? Меня - нет.

«Европарламент сознательно умалчивает, что российские инспекции не нарушают и буквы закона, хотя это признает даже Украина. А также ни слова о том, что инициатором обострения обстановке на Азове стала именно украинская сторона, совершившая акт государственного пиратства, задержав траулер "Норд" с десятью россиянами на борту, а затем и танкер "Механик Погодин". И, коль скоро об этом нет в тексте, резолюцию можно вполне обоснованно считать актом поощрения морского пиратства со стороны законодательного органа Евросоюза», - пишет в Facebook председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Вот, кстати, в самом деле, было ли хоть одно заявление глубокоуважаемой европейской дипломатии по поводу захвата сейнера «Норд»? Или танкера «Погодин»? Товарищ еврокомиссар Могерини в сторону Киева даже пальчиком не погрозила!

А теперь, после таких резолюций, украинские власти точно знают, что можно смело и безнаказанно задерживать российские суда, брать их экипажи в заложники, а Европарламент молчаливо одобрит и сделает виноватой кого? Россию, конечно же. Ведь Брюссель и Страсбург разрешили!

В этой резолюции есть еще несколько дивных пассажей. Процитирую пункт одиннадцатый: «Европейский парламент поддерживает усилия, предпринимаемые украинской стороной во всех дипломатических действиях и правовых процедурах, предусмотренных международным правом и соответствующими конвенциями». Теперь давайте я вам покажу, как на самом деле эти дипломатические и правовые процедуры со стороны Украины выглядят.

Это вот так должны выглядеть идеальная дипломатия и диалог по Азовскому морю с точки зрения украинских политиков? Такую дипломатию поддерживает Европарламент? Эти кадры были сняты 24 октября в Киеве, где должно было состояться заседание совместной российско-украинской рыболовной комиссии. Комиссия эта регулирует чисто хозяйственные, технические вопросы: сроки нереста, районы запрета на промысел, согласование и выдачу разрешений рыбакам в Азовском море.

Это и есть цивилизованный диалог. В интересах всех сторон. Но заявившиеся на заседание народные депутаты Украины кричат, топают ногами, требуют немедленно то ли арестовать, то ли выслать российскую делегацию. А в итоге…

В итоге не исключено, что украинские рыбаки в следующую путину выйдут в море без согласованных квот, разрешений, в запретные сроки. И…естественно, у российских пограничников будут все основания для их проверки и задержания за браконьерство! Так, может, этого и добивается украинская сторона? Максимальной эскалации конфликтов в Азовском море? И это не подозрение, кстати. А твердая уверенность, что это и есть план Киева. Не будем забывать: у Порошенко на носу выборы.

И тут мы постепенно подходим к главному пункту пресловутой резолюции депутатов Европарламента, расчесывающих ситуацию в Азовском море. Пункт 9. Так, вначале опять «бла-бла» про незаконно построенный Крымский мост. И некие компании, принимавшие участие в его строительстве. А вот главное, цитирую: «Целенаправленные санкции в отношении России будут усилены, если конфликт в Азовском море обострится».

И я вам скажу, в чем на самом деле суть резолюции. Эта фраза в подобной формулировке - прямое поощрение абсолютно любых безрассудных и безответственных действий, провокаций со стороны  Украины. То есть Киеву выдан карт-бланш, лицензия на нагнетание. Ведь исходя из текста резолюции в любом обострении ситуации в Азовском море, даже если его устроит украинская сторона и особенно если его устроит украинская сторона, виновата будет только одна Россия. И наказана санкциями будет только она.

А экология, мост, уровень моря и прочие красивые словеса - это просто набор звуков, дымовая завеса. Главное в тексте резолюции именно это: действуйте, а мы прикроем. И если у кого-то до сих пор были иллюзии по поводу толерантной и миролюбивой цивилизованной Европы, то, пожалуй, самое время с ними расстаться.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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