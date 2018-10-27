В ГИБДД рассказали о будущих электронных водительских правах

Электронной заменой привычных автолюбителям документов может стать не только ПТС, но и права, и СТС. Подобные нововведения анонсировал глава ГИБДД Михаил Черников.

Электронные ПТС успешно работают на территории России. Первые транспортные средства уже зарегистрировали в Москве и с ними уже можно выезжать на дороги. Черников заявил, что ГИБДД уже фактически готова к переходу и на другие электронные документы.

Так, он заявил, что в будущем возможно введение нового вида водительских удостоверений и СТС. По его словам, это упростит процедуру проверки документов сотрудниками ГИБДД.

Черников рассказал, что в ведомстве накопилось достаточно информации о российских автовладельцах, которую надо использовать. По его словам, «20 тысяч инспекторов уже снабжены планшетами, куда залита база данных». Глава ГИБДД отметил, что 50% автомобилистов не сдают удостоверения в момент, когда обязаны это сделать, и продолжают ездить. Введение новых технологий позволит этого избежать.

Как передает «КоммерсантЪ», никаких сроков перехода Черников не назвал, и сейчас речь идет только о разработке соответствующей технологии.

Напомним, ранее вступили в силу новые правила возврата водительского удостоверения провинившимся водителям. Отныне будет необходимо доказать свою законопослушность с помощью оплаты всех штрафов.