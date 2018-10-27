Си Цзиньпин: «Приготовьтесь к войне»

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал военные силы страны внимательно следить за развитием ситуации в Южно-Китайском море и на территории Тайваня, чтобы быть готовым к преодолению возможных ЧС.

«Необходимо сконцентрироваться на задачах и быть готовыми к войне. Нам необходимо учитывать всю трудность ситуации и разрабатывать соответствующий план действия. Также необходимо усилить учения военнослужащих», - цитирует его газета South China Morning Post.

Си Цзиньпин посетил военное командование в ходе четырехдневного визита в южнокитайскую провинцию. Поездка была совершена на фоне растущих торговых и стратегических дискуссий руководства КНР с США.

С соответствующим заявлением Си Цзиньпин выступил после выступления министра обороны КНР Вэя Фэнха. Тот сообщил, что Китай готов к вооруженному восстанию при попытке отделения Тайваня извне. Вместе с тем Фэнх подчеркнул, что Пекин «выступает против силовой попытки и вмешательства во внутренние дела других стран», а также против навязывания своей воли другим государствам.

Ранее руководство КНР сообщило, что поставка администрацией США вооружения Тайваню наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая. Тогда же отметили, что Тайвань является частью Китая, в связи с чем данные действия затрагивают коренные интересы китайского государства. А своими поставками США нарушили принцип КНР и сразу трех китайско-американских совместных коммюнике, а также вмешались во внутреннюю политику и нанесли ущерб суверенитету Китая в целом. Речь идет о том, что США ранее решили продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, транспортных самолетов С-130 и истребителей F-5.

Эксперты отмечают, что поводом для возможного начала военных действий между США и КНР может послужить попытка Тайваня оформить свой политический суверенитет. В то же время руководство острова не решится на такие шаги без поддержки США.