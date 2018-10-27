Полицейский спас 13 детей из затопленного детсада в Туапсе

В Туапсе, страдающего от наводнения, инспектор ДПС вынес из подтопленного детского сада 13 детей. О героизме лейтенанта полиции Степана Мерзликина «Звезде» рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Все произошло три дня назад, 24 октября. Полицейский во внерабочее время пришел к детскому саду, чтобы забрать ребенка и увидел, что уровень воды возле здания стал уже критическим. Лейтенант запретил сотрудникам детсада отдавать детей родителям до прихода спасателей.

В итоге, сам стоя по пояс в воде, инспектор лично эвакуировал 13 детей. В общей сложности, было спасено 90 воспитанников детсада.

Как сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк, жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает.

В общей сложности, число пострадавших от наводнения в Краснодарском крае выросло до 60 человек. Еще шесть человек погибло.