В Сызрани столкнулись автобус с 15 детьми и автомобиль

В пятницу, 26 октября, в 22.00 в Сызрани произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками инцидента на 893 километре трассы М-5 стали ПАЗ и Isuzu.

Автобус, везущий большое количество детей, столкнулся с автомобилем неподалеку от Шигонского перекрестка. 15 детей и 3 сопровождающих ехали из театра Сызрани.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили «Звезде», что никто из участников ДТП не пострадал. Причины произошедшего выясняются.