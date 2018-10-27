Головокружительная победа: участница конкурса красоты упала в обморок на сцене

Конфуз произошел во время конкурса красоты Miss Grand International - одна из участниц, парагвайка Клара Соса, которая стала победительницей, упала на сцене в обморок. Это произошло сразу после того, как ведущий объявил о ее победе.

На видео, опубликованном на YouTube, видно, как две участницы конкурса стоят друг напротив друга в ожидании результата. Однако сразу после того, как была названа победительница, Соса упала в обморок. Вторая же участница не сумела удержать потерявшую сознание девушку.

Спустя какое-то время победительница пришла в себя и продолжила участие в церемонии.

Конкурс красоты Miss Grand International проводится каждый год. В 2018 году он состоялся в Мьянме.