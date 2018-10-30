Просто о сложном. Как рефинансировать военную ипотеку и уменьшить платеж

Военнослужащие могут взять кредит с помощью государства по программе «Военной ипотеки», которая была запущена в 2005 году, а с 2018 года у военнослужащих появилась возможность рефинансирования «военки».

За это время менялись рынок ипотеки, банковские продукты и ставки. Еще весной 2018 года Минобороны РФ подготовило целый ряд мер, которые позволят пересмотреть условия договоров солдат-контрактников и офицеров, ранее оформивших военную ипотеку с высокой процентной ставкой (до 14-16% годовых). Сегодня у военных есть возможность рефинансировать кредит, то есть снизить ставку до текущего рыночного уровня - примерно 9%. Одним из первых, кто начал эту работу, стал «Промсвязьбанк» - банк со 100%-ным государственным участием. В банке можно как взять новый кредит, так и рефинансировать уже имеющуюся ссуду.

Эксперты рынка жилья считают, что такой пересмотр условий облегчит ипотечное бремя для сотен тысяч военнослужащих и членов их семей. Об этом говорят и первые цифры аналитиков.

Объем выдачи кредитов по программе «Военная ипотека» «Промсвязьбанка» по состоянию на 26 октября превысил 1,4 миллиарда рублей. Более 95% этой суммы составляют ссуды на рефинансирование уже имеющегося кредита по программе «Военная ипотека». Таким образом, снизить долговую нагрузку с помощью «Промсвязьбанка» смогли уже более 550 военнослужащих, и их число постоянно растет.

Более 3000 военнослужащих обратились в банк для оформления заявки на кредит по программам «Военная ипотека», «Рефинансирование военной ипотеки». Объем одобренных банком решений о выдаче по программе «Военная ипотека» превышает пять миллиардов рублей.

Новые условия - новые возможности

«Промсвязьбанк» предлагает военнослужащим привлекательные условия - фиксированную ставку 8,9% годовых. Также банк улучшил требования к заемщикам по программе «Рефинансирование. Военная ипотека», увеличив предельный возраст до 50 лет. С помощью рефинансирования военнослужащий может быстрее погасить кредит, сэкономить на выплате процентов, снизив ставку и скорректировав срок кредитования.

Программа «Военная ипотека» стартовала в «Промсвязьбанке» 25 июня 2018 года в трех регионах, с 15 августа кредиты по программе стали доступны во всех регионах присутствия банка. Подать заявку на кредит можно в любом офисе банка, для удобства клиентов выдача кредитов осуществляется в ипотечных центрах банка. Ипотечные центры действуют в 55 регионах присутствия банка.

Как отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса «Промсвязьбанка» Сергей Малышев, программа рефинансирования очень популярна.

«Сегодня одна из основных потребностей многих военнослужащих в части военной ипотеки - снижение существующей задолженности по ранее выданным кредитам», - отмечает он, добавляя, что динамика поступления заявок говорит о том, что в дальнейшем этот объем будет увеличиваться.

Опорный банк оборонно-промышленного комплекса страны предоставляет выгодные условия по ипотечным программам. Переводя ипотеку в «Промсвязьбанк» из другого банка, вы сможете оформить кредит с аннуитетным платежом с более низкой процентной ставкой. При этом погашение кредита происходит из бюджетных средств. Платежи по кредиту будет вносить государство в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) в России.

Почему важно рефинансировать ипотеку? За счет снижения процентной ставки можно уменьшить срок ипотеки, а значит, сэкономить на выплатах. Это очень выгодно, поскольку те деньги, которые выплачивает государство военнослужащему, будут падать на накопительный счет. Поэтому чем быстрее погасить ипотеку, тем больше будет возможностей. Выгода заемщика при снижении ставки и сокращения срока может составлять 500-700 тысяч рублей.

Переводя ипотеку в «Промсвязьбанк» из другого банка, вы сможете оформить кредит с аннуитетным платежом с более низкой процентной ставкой.

Кстати, это не так сложно, как кажется. Чтобы запустить процесс рефинансирования ипотеки, достаточно отправить в банк по почте сканы документов или принести их в любое отделение банка. Таким образом, рефинансирование может быть сделано абсолютно в любом регионе России. При этом скорость принятия решения банком тоже приятно удивит. Как правило, оно принимается в течение одного часа, а вероятность, что банк вынесет положительное решение по ипотеке, составляет 99%.

Условия рефинансирования ипотеки

Для оформления кредита по «Военной ипотеке» Вам необходимо быть участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Гражданство - Российская Федерация.

Возраст при рефинансировании кредита - от 21 года (включительно) до достижения 50 лет (включительно) на дату возврата кредита.

Регистрация по месту жительства, фактическое проживание и место работы - постоянная регистрация или фактическое место жительства или постоянное место работы в субъекте РФ, в котором расположено подразделение банка.

Документы:

Анкета на кредит

Паспорт гражданина РФ

Договор целевого жилищного займа

Документы по квартире

Основные расходы: