Саммит в Стамбуле: о чем будут говорить на четырехсторонней встрече с участием Путина

Сегодня, 27 октября, президент РФ Владимир Путин, а также лидеры Германии Ангела Меркель и Франции Эммануэль Макрон соберутся в Стамбуле в резиденции турецкого президента Реджепа Эрдогана. Главы стран обсудят мирное урегулирование в Сирии. Ожидается также, что будет затронуто заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Еще до начала саммита все его участники дали понять, что в вопросе сирийского урегулирования любые методы имеют место за исключением силовых.

Зоны деэскалации, гуманитарная помощь, восстановление страны после долгих лет хаоса и разрухи - это проект новой сирийской конституции.

«Главная проблема с США заключается в том, что у Вашингтона имеются серьезные противоречия по сирийскому вопросу, как с Россией, так и с Турцией. Безусловно, США являются очень важным региональный игроком в Сирии, особенно в области Восточного Евфрата, который находится под контролем США. Но поддержка американцами курдов, которых Турция считает террористами, является основной проблемой и на данный момент ее не удалось преодолеть», - сообщил профессор кафедры политологии международных отношений в университете Эмре Эрсен.

Помимо сирийского урегулирования в Стамбуле сегодня также состоится обсуждение решения США о возможном выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это несмотря на то, что темы нет в официальной повестке дня.

У Путина сегодня, 27 октября, запланирован ряд двусторонних встреч с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне визита в Турцию также намерен поднять вопрос РСМД, поскольку в случае, если США выйдут из соглашения в одностороннем порядке, под угрозой в первую очередь окажется безопасность европейских стран.

Встреча в подобном формате в Стамбуле проходит впервые и сейчас трудно сказать, какие еще темы могут затронуть участники саммита. Вероятнее всего лидеры не ограничатся одним вопросом сирийского урегулирования.

По итогам переговоров запланировано заявление для прессы, в связи с чем в Турции могут прозвучать и другие важные заявления по самым актуальным проблемам международной политики.