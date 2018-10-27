NASA нашло «кошачий след» в 5500 световых лет от Земли

NASA удалось получить впечатляющее фото эмиссионной туманности NGC 6334 в созвездии Скорпион.

Она получила название «Кошачья лапа». Космический телескоп, который наблюдал за ней, способен «смотреть» сквозь пылевые облака Земли и получать данные об объектах, скрытых за ними. Таким образом, техника запечатлела туманность, по форме напоминающую кошачью лапку.

Фото опубликовано в официальном Twitter NASA. «Лапа» находится на расстоянии 4200-5500 световых лет от Земли. Свое название космический объект получил из-за пузырей горячего воздуха, похожих на подушечки на лапах кошек. Туманность – это область звездообразования, и пузыри окружают множество «новорожденных» звезд. Зеленоватый фон вызван свечением химических соединений, поглощающих их излучение.

Ранее NASA уже показывали необычные туманности. Телескоп Hubble запечатлел блестящее облако, состоящее из газа, в созвездии Центавра. По форме оно напоминает человеческий глаз.