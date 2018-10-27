Число пострадавших от наводнения в Краснодарском крае выросло до 60 человек

В Краснодарском крае в результате наводнения и схода селей пострадали 60 человек, еще двое пропали без вести. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

В сообщении МЧС РФ по региону, при проведении поисковых работ были обнаружены тела шести погибших.

«По уточненным данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек», - отметили в ведомстве.

Были госпитализированы девять человек, еще 51 пострадавший получил помощь амбулаторно.

«270 жителей размещены в 6 пунктах временного размещения, в том числе 48 детей. На месте ЧС работают социальные, медицинские и другие службы», - отмечается в сообщении.

В ведомстве ранее отметили улучшение погодных условий на территории Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября было открыто движение поездов по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ Краснодарского края.