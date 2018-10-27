Врио губернатора Забайкалья Осипова представили правительству края

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил правительству Забайкальского края временно исполняющего обязанности губернатора Александра Осипова.

Во время встречи полпред обозначил наличие у врио большого опыта работы во многих отраслях экономики, который поможет «наладить ситуацию в регионе». Как отметил Меняйло, предыдущим местом работы Осипова была должность первого замминистра России по развитию Дальнего Востока. О встрече врио губернатора Забайкалья и правительства края сообщает ТАСС.

Напомним, Осипов стал исполняющим обязанности губернатора несколькими днями ранее, в среду, 24 октября. Об этом ему сообщил лично глава России Владимир Путин во время их рабочей встречи в Кремле.