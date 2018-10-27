Названы сроки запуска газопровода «Турецкий поток»

Обе нитки газопровода «Турецкий поток» могут быть введены в эксплуатацию уже до конца 2019 года. Такие данные приводятся в материалах к визиту российского президента Владимира Путина в Стамбул. Ожидается, что там он примет участие в четырехстороннем саммите по Сирии, а также проведет встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Ввод в эксплуатацию обоих ниток газопровода планируется до конца 2019 года», - цитирует документ РИА Новости.

Известно, что трубопровод будет состоять из двух ниток, мощность которых составит по 15,75 миллиардов кубометров.

При этом по первой нитке поставки будут осуществляться турецким потребителям, а по второй - на границу Евросоюза и Турции. Там же планируется создать точку сдачи.

Ранее о сроках запуска «Турецкого потока» уже сообщал министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что это может произойти уже к 1 января 2020 года.