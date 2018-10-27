«Давай пошалим»: немецкие СМИ назвали учения НАТО в Норвегии баловством

В немецкой газете Die Welt заявили, что кроме Польши и Прибалтики никто не видит угрозы, якобы исходящей от Москвы. Сотрудники издания выразили мнение, что Россия не планирует никакое «неядерное нападение», поэтому учения НАТО в Норвегии – не более, чем «баловство».

Об этом написал журналист Die Welt Кристоф Шульц. По его словам, внутри Североатлантического Альянса существуют серьезные противоречия насчет России, и организации нужна единая «четкая стратегия». С одной стороны, НАТО говорит о потенциальных физических ударах, с другой – о гибридной войне с применением кибератак и дезинформации. Поэтому целесообразность учений в Норвегии с участием 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч солдат Шульц ставит под сомнение.

Напомним, маневры НАТО под названием Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Генсек альянса рассказал, что в учениях поучаствуют около 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч транспортных средств из 29 стран-членов организации.