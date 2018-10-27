На Украине назвали абсолютно неэффективными санкции против РФ

Бывший депутат Верховной рады Владимир Полочанинов заявил, что санкции против России являются «абсолютно неэффективными». При этом он подчеркнул, что из-за таких мер страдает в целом весь Евросоюз.

«Инструмент санкций против России является абсолютно неэффективным, мы смотрим на это уже четыре года», - сообщил он в эфире телеканала NewsOne.

Полочанинов подчеркнул, что в этом случае происходит «закон сохранения энергии», а именно - если ЕС «где-то теряет», имея в виду ввод санкций против РФ, то ему нужно где-то находить».

Кроме того политик отметил, что те ограничения, которые Украина «так выпрашивает», приводят лишь к тому, что страна теряет «в два раза больше».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер из-за недружественных действий Украины в отношении граждан РФ и российских компаний.