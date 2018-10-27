США провели тесты по перехвату ракет средней дальности
Испытания прошли у побережья Гавайских островов.
Фото: defense.gov
Американские военные сбили тестовую баллистическую ракету средней дальности. Это произошло во время испытания системы противоракетной обороны на боевых кораблях, которую США разрабатывают в сотрудничестве с Японией.
По данным издания Stars and Stripes, испытания проходили вблизи побережья Гавайских островов. В них также был задействован ракетных эсминец USS John Finn.
Согласно сообщению, тестовая ракета была сбита ракетой класса SM-3 Block IIA – она является частью системы ПРО Aegis. Издание отмечает, что это второе испытание, которое завершилось успешно.
В то же время, ранее в Вашингтоне признали неспособность Соединенных Штатов противостоять российскому гиперзвуковому оружию.