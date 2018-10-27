Украинского иеромонаха уличили в пропаганде речей Гитлера

Иеромонах Киевского патриархата поделился на своей странице в социальной сети видеозаписями выступлений Адольфа Гитлера.

Священнослужитель по имени Богдан Костюк служит капелланом в одной из украинских воинских частей и занимается патриотическим воспитанием молодежи. На его странице можно заметить непривычные для его чина посты о деятельности националистических организаций и боях по смешанным единоборствам.

Сообщения про Гитлера заметили «Вести Украина». Мужчина удалил записи после публикации новости, но в информационной службе успели сделать скриншоты постов. Сам Костюк оправдывает подобные вещи своим интересом к истории «без навязанных идеологических ценностей».

Между тем, после получения автокефалии в украинской неканонической церкви заявили, что церковь получит название «Украинская православная церковь», а каноническая УПЦ Московского патриархата должна называться «Русская православная церковь на Украине».