Глава «Нафтогаза» рассказал об отсутствии перспектив у Украины

Шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии. При этом сама страна являет собой так называемый «фейл-кейс», а также не является даже «середнячком». С таким заявлением выступил главный исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее», - цитирует его заявление украинский журнал «Новое время».

Также Коболев подчеркнул, что страны, которые будут развиваться высокими темпами, получат также и квалифицированных специалистов, в связи с чем в качестве одного из важнейших факторов выступит человеческий потенциал. Таким образом, отметил Коболев, шансы Украины попасть в лидеры падают в геометрической прогрессии.

Экономика Украины с 2014 года находится в упадке, причем внешний долг страны за последние годы значительно вырос.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась на первом месте по уязвимости среди развивающихся рынков и на восьмом - в мировом рейтинге. Эксперты проанализировали стабильность валют 190 стран под воздействием внешних факторов.