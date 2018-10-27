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Призрак глубин: исследователи сняли на видео морское «привидение»

Наталия Майорова
06:31 27.10.2018
На самом деле таинственный «призрак» оказался глубоководным осьминогом.
Видео: EVNautilus, YouTube

Исследователи с судна «Наутилус» сняли на видео загадочное белое существо под водой, которое очень напоминает призрака «в простыне». Однако же на самом деле этот морской обитатель является глубоководным осьминогом.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как млекопитающее будто «танцует» под водой, чем и напоминает «призрака».

Как уточняется в записи под видео, исследователи изучали экосистему вблизи подводной горы Дэвидсон в морском заповеднике «Монтерей Бэй», где и сняли осьминога на глубине почти три с половиной километра. А плавники, которыми шевелит млекопитающее, на самом деле является его ушами.

Такие глубоководные осьминоги получили название гримпотевтисы, которые нередко встречаются на морском дне. При этом внешняя безобидность осьминога на самом деле иллюзорна – эти млекопитающие способны обволакивать добычу собственным телом, после чего уничтожают ее.

Ранее в Сети были опубликованы кадры с «метательным» осьминогом - один из туристов подвергся нападению этого млекопитающего, а все из-за агрессивного морского котика, который и швырнул обитателя глубин в растерявшегося человека.

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