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Младший брат Кокорина назвал причину нападения на водителя ведущей Первого канала

Егор Левин
06:26 27.10.2018
Кирилл рассказал, почему участвовал в драке с мужчиной и как теперь проходят его будни в СИЗО.
Младший брат Кокорина назвал причину нападения на водителя ведущей Первого канала
Фото: kokorin7, instagram

Младший брат скандального футболиста Александра Кокорина рассказал о причинах избиения водителя ведущей Первого канала. По словам Кирилла, мужчина оскорбил их. Причем, якобы использовал распространенное в тюрьмах обзывательство.

«Вы спросите тут в камерах, что означает “петух”. А водитель именно его сказал», — заявил Кокорин-младший.

В своих действиях младший брат футболиста раскаивается. Как сообщает «Московский комсомолец», Кирилл рассказал, как прочитал в СИЗО четыре книги за две недели. Сейчас он читает роман Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные».

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между ними возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них было заведено уголовное дело.

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