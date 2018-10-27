В Приморье ввели режим ЧС после обрушения автомобильного моста

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Приморье после обрушения моста. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя главы Михайловского района региона Петр Зубок.

«Мы сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям расширили зону (режима ЧС - прим. ред.) из-за обрушения моста, добавили туда село Осиновка, село Даниловка. В Осиновское сельское поселение входят два населенных пункта - Осиновка и Даниловка», - сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Приморье под фурой, перевозившей 20 тонн картофеля, рухнул автомобильный мост. При обрушении погибли два человека: женщина и ребенок. Их зажало в машине скатившимся с моста прицепом фуры. По мнению спасателей, у матери с дочкой не было шансов уцелеть. Личность погибших уже установлены – это 25-летняя жительница Арсеньева и ее трехлетняя дочь.