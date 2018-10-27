ФБР подтвердила обнаружение еще одной подозрительной посылки

ФБР США опубликовала на своем сайте информацию о том, что обнаружена еще одна подозрительная посылка, на этот раз направленная в адрес миллиардера Тома Стейера.

«ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, внешне похожая на остальные, адресованная Тому Стейеру», - говорится в заывлении.

Ранее американские правоохранители заявили о задержании отправителя всех взрывных устройств. Посылки с бомбами были отправлены всем известным оппонентам Дональда Трампа – Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, Джорджу Соросу, Роберту Де Ниро.

Про задержанного известно, что он уроженец Бруклина, в настоящее время проживающий во Флориде. Его ответственность подтверждена, в том числе, и ДНК-уликами. Очередному «бомберу» грозит до 58 лет лишения свободы.