Летняя засуха вынудила Германию вскрыть стратегические запасы нефти

Власти Германии решили начать использовать стратегические запасы нефти с целью обеспечения федеральных земель нефтепродуктами. Это связано с тем, что в 2018 году в ФРГ было очень жаркое лето.

Как пишет Deutsche Welle, засушливая погода привела снижению уровня воды в Рейне и других реках. Это спровоцировало то, что танкеры и нефтеналивные корабли были вынуждены уменьшать уровень загруженности топливом.

В этой связи немецкий кабинет министров решил раскрыть стратегический запас нефти. Специалисты полагают, что имеющегося объема хватит на три месяца.

Как отметили в министерстве экономики ФРГ, речь идет лишь о нескольких землях. Поэтому, успокаивают в ведомстве, говорить о кризисе в национальных масштабах не нужно.