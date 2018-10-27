Трамп заявил, что поддерживает частные инвестиции в космос

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине заявил, что поддерживает идею частных инвестиций в освоение космоса.

«Я говорю: дайте частникам это делать. Дайте им это делать. Мы сдали им нашу прекрасную инфраструктуру в аренду (для пусков). Дайте им потратить их деньги, чтобы отправиться к Марсу. Они хотят это сделать — я нормально к этому отношусь. Похоже, богатые ребята любят космос», - заявил Трамп.

По его словам, деятельность частных инвесторов активизировала деятельность NASA, что необходимо для американских военных.

Вместе с тем ранее стало известно, что основатель и владелец компании SpaceX Илон Макс ждет дополнительных госинвестиций в размере 500 миллионов долларов для разработки тяжелой ракеты-носителя, необходимой для полетов к Марсу.