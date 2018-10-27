Французский «человек-паук» приговорен к тюремному сроку в Великобритании

Французский «человек-паук» Ален Робер решением Магистратского суда Лондона приговорен к пяти месяцам заключение за то, что без страховки залез на 230-метровое здание Salesforce Tower в британской столице.

«Бесспорно, вы очень опытный альпинист, однако всегда существует опасность, что ваши действия попытается повторить кто-то, кто менее умелый, с потенциально фатальными последствиями», - обратился к экстремалу председатель судебной коллегии Эдвард МакМуллан.

Помимо заключения в тюрьме, Ален Робер будет обязан выплатить в бюджет Лондона компенсацию в размере £5,5 тыс. Кроме того, 56-летнему «человеку-пауку» теперь запрещено забираться на любое здание в Великобритании.

Знаменитый скалолаз Ален Робер неоднократно оказывался в центре внимания из-за своего необычного хобби. За свою жизнь он поднялся более чем на 100 высотных зданий, в том числе на 828-метровый небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае и на 187-метровую башню Total в деловом квартале в Париже.