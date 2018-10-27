В МЧС опровергли эвакуацию более тысячи человек из-за пожара в детской больнице в центре Москвы

В столичном МЧС опровергли появившуюся ранее информацию об эвакуации более тысячи человек из-за пожара в Морозовской детской клинической больнице.

В Ведомстве сообщили, что очаг пожара был небольшим, и огонь практически сразу был потушен.

Причины возгорания устанавливаются.