ФБР инициировало расследование в отношении Tesla

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку в отношении компании Tesla. По информации следователей, корпорация, принадлежащая Илону Маску, вводила в заблуждение инвесторов, предоставляя им недостоверную информацию, в том числе об объемах производства новых электромобилей Model 3.

Как пишет The Wall Street Journal, 28 сентября стало известно, что комиссия по ценным бумагам и биржам США обрушилась на Маска с обвинениями во введении в заблуждение акционеров сообщением о наличии средств для выкупа акций компании и подала на бизнесмена в суд.

Речь идет о публикации, сделанной Маском в Twitter, где предприниматель сообщил о желании выкупить акции Tesla по $420 за штуку, но так и не сделал этого. Зато акции компании выросли почти на 11% после твита.

Теперь американские власти требуют, чтобы Маск покинул должность председателя совета директоров Tesla. Кроме того, для урегулирования претензий миллиардер будет обязан заплатить 20 миллионов долларов.