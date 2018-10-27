Трамп назвал свою победу на президентских выборах худшим, что случалось с Россией
В то же время американский лидер считает, что» ладить с РФ – это хорошо».
Фото: Mark Wilson, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Победа Дональда Трампа на выборах президента США - это худшее, что могло произойти с Россией. Такое заявление сделал американский лидер во время своего выступления на митинге в Северной Каролине.
«Моя победа на выборах - это худшее, что случалось с Россией когда-либо», - сказал Дональд Трамп.
При этом президент США подчеркнул, что «ладить с Россией, ладить с Китаем, с КНДР, с Японией - это хорошо, а не плохо».
Ранее Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. В этот день в столице Франции пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.