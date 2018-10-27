Трамп назвал свою победу на президентских выборах худшим, что случалось с Россией

Победа Дональда Трампа на выборах президента США - это худшее, что могло произойти с Россией. Такое заявление сделал американский лидер во время своего выступления на митинге в Северной Каролине.

«Моя победа на выборах - это худшее, что случалось с Россией когда-либо», - сказал Дональд Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что «ладить с Россией, ладить с Китаем, с КНДР, с Японией - это хорошо, а не плохо».

Ранее Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. В этот день в столице Франции пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.