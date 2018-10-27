В Приморье под фурой рухнул мост, погибли два человека

В Приморье под фурой, перевозившей 20 тонн картофеля, рухнул автомобильный мост, сообщает пресс-служба МЧС края. При обрушении погибли два человека, женщина и ребенок: их зажало в машине скатившимся с моста прицепом фуры. По мнению спасателей, у матери с дочкой не было шансов уцелеть. Личность погибших уже установлены – это 25-летняя жительница Арсеньева и ее трехлетняя дочь.

Предварительная версия обрушения моста – превышенная в полтора раза допустимая нагрузка на конструкции, о чем водитель не мог не знать. Фура весом в семь тонн перевозила 20 тонн картофеля. Высвободить раздавленную иномарку удалось лишь после того, как груз из полуприцепа выгрузили. Только после этого фуру удалось сдвинуть с места.

В отношении водителя пока составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рухнувший мост был построен 50 лет назад и имел предельно допустимую нагрузку в 20 тонн.

Две недели назад аналогичное ЧП произошло в Приамурье: рухнул мост под тяжелым КамАЗом. Из-за ЧП на несколько часов было прервано движение поездов по Транссибу.