Украинские СМИ вскрыли почти двукратное повышение цен на газ

Украинские СМИ сообщили об очередном подорожании газа, которое Киев готовит для своих граждан. Как сообщает агентство «Украинские новости», у журналистов имеется копия постановления Кабмина Украины от 19 октября, которое затем было удалено с сайта правительства буквально через несколько минут после опубликования.

Согласно этому документу, с 1 мая 2019 года стоимость тысячи кубов газа вырастет до 10 тысячи гривен, а с 1 января 2020 составят уже 12 тысяч. Увеличение стоимости газа необходимо Кабмину Украины для получения очередного кредитного транша от МВФ.

Ранее правительство Украины уже повысило цена на газ на 23,5% - с 6000 до 8500 гривен за 1000 кубометров.