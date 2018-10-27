В РЖД сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения с Сочи

Прерванное из-за наводнения железнодорожное сообщение с Сочи было возобновлено «по временной схеме». Об это информируют «Российские железные дороги».

«В 01:20 по мск открыто движение поездов по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ Краснодарского региона СКЖД… Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено», - сообщили в пресс-службе РЖД.

Ранее сообщалось, что власти Сочи ввели режим ЧС из-за вызвавших подтопление ливней. После удара стихии без электроснабжения осталось более 11 тысяч жителей Краснодарского края. Позже стало известно о сходе селевого потока в районе железнодорожной станции Чилипси, в результате чего часть полотна оказалась разрушенной.