Полиция Стамбула проверила канализацию у консульства Саудовской Аравии

Турецкие полицейские в рамках расследования убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги провели канализационную сеть в окрестностях консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

При обследовании использовались видеокамеры, говорится в сообщении.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал еще 2 октября при посещении консульства Саудовской Аравии. Его тело было обнаружено спустя почти три недели на дне колодца на территории резиденции генерального консула в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве Хашогги задержаны 18 человек – граждан Саудовской Аравии.