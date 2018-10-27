Представитель России заявил в ООН о готовящейся Соединенными Штатами войне

США готовятся начать войну, в то время как Россия лишь защищает свои интересы. Соответствующее заявление сделал замглавы Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов.

«Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне», - сказал дипломат на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

При этом Белоусов подчеркнул, что у РФ есть «серьезные отличия» от США.

«В лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове… Российская Федерация готовится к войне, а США готовят войну», - отметил российский представитель.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН не внесла на рассмотрение российский проект резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В среду, 24 октября, президент России Владимир Путин заявил, что выход США из Договора РСМД может привести к новой гонке вооружений. В связи с этим, подчеркнул глава государства, у Москвы возникает вопрос: что США будут делать с вновь появляющимися ракетами? Российский лидер отметил, что, если ракеты будут поставляться в Европу, то РФ будет вынуждена ответить зеркально.

О том, что США могут выйти из ДРСМД, 20 октября заявил президент США Дональд Трамп. Москва, в свою очередь, назвала угрозу выхода США из ДРСМД «шантажом».