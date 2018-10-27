Киевляне получили платежки за горячую воду, которой не было пять месяцев

Жители Киева, получив очередные квитанции по оплате ЖКХ, обнаружили в них графу со счетами за горячую воду, сообщают «Известия». Однако в самом Киеве горячей воды нет уже пять месяцев.

Тем не менее «Киевводоканал» регулярно – тому уже третий месяц – включает в квитанции счета за отвод шести кубометров горячей воды в месяц. И каждыц раз после этого киевлянам приходится доказывать, что платит им не за что, так как отводить нечего.

Интересно, но в самому мэрии Еиева происходящее не считают чем-то из ряда вон выходящим. Наоборот: две недели замглавы городской администрации Петр Пантелеев заявил, что отключение горячей воды позволило мэрии сэкономить немалые суммы. А сам мэр Киева на днях посоветовал киевлянам закупать бойлеры – если уж без горячей воды никак.