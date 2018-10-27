Стало известно, какой срок грозит подозреваемому в рассылке бомб в США

Мужчине, задержанному по делу о рассылке посылок с бомбами, грозит до 58 лет тюрьмы. Такое заявление сделал глава Минюста США Джефф Сешнс.

Министр добавил, что злоумышленнику предъявили обвинения по пяти различным пунктам, в числе которых транспортировка взрывчатки и угрозы бывшим президентам.

Ранее сообщалось, что полиция США задержала подозреваемого в отправке посылок, которые могли содержать взрывные устройства. Позже эту информацию подтвердил американский лидер Дональд Трамп.

Напомним, несколькими днями ранее в США неизвестный разослал более десяти посылок, адресованных знаменитым американцам. Среди получателей оказались актер Роберт Де Ниро, финансист Джордж Сорос, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший президент США Барак Обама, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший глава Минюста США Эрик Холдер, член палаты представителей Максин Уотерс и бывший вице-президент США Джозеф Байден.