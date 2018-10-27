Столичные аэропорта могут назвать в честь ученых, писателей или режиссеров

Столичные аэропорты могут назвать в честь выдающихся российских ученых, писателей, режиссеров и святых, сообщает РИА Новости. В России завершился первый этап конкурса «Великие имена России», цель которого – присвоить российским аэропортам имена выдающихся россиян.

Например, аэропорту «Шереметьево» могут присвоить имена авиаконструктора Туполева, химика Менделеева, математика Колмогорова. Также рассматриваются варианты с именами поэтов и писателей – Пушкина и Достоевского. Есть также предложения назвать северный московский аэропорт в честь режиссера Станиславского, композитора Чайковского, полководца Рокоссовского и даже святого – Сергия Радонежского.

Для «Домодедово» подготовлен самый обширный список имен. Это ученые Ландау и Ломоносов, полководцы Кутузов и Жуков, писатели Чехов, Толстой и Пастернак, политик Евгений Примаков и многие другие.

Самые неожиданные предложения – у аэропорта «Внуково». Этот аэропорт предлагают назвать в честь Ивана Калиты и писателя-журналиста Гиляровского.

Ранее сообщалось, что жители Омска выбрали для своего аэропорта имя рок-музыканта Егора Летова.