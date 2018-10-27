Немецкую авиабомбу нашли недалеко от Крымского моста

На подходе к Крымскому мосту обнаружена и обезврежена немецкая 50-килограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

В сообщении указано, что подозрительный предмет нашли местные жители. При ближайшем рассмотрении «предмет» оказался немецкой авиабомбой. Вызванные на место взрывотехники уничтожили боеприпас на специальном полигоне. Затем саперы обследовали окружающую местность, но больше ничего не нашли.