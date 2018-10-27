Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны сектора Газа

Из сектора Газа было выпущено не менее 10 ракет по израильской территории. Информацию об этом распространила Армия Израиля.

«10-12 ракет были выпущены из сектора Газа в Израиль, несколько ракет были перехвачены с помощью системы воздушной обороны Iron Dome», - сказано в сообщении военных.

Отметим, что обстрел произошел после очередных массовых палестинских протестов, переросших в столкновения с израильскими силовиками вдоль границ сектора Газа, в результате чего, по данным некоторых СМИ, погибли пять демонстрантов.

Напомним, в ночь на 25 октября ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа. По данным пресс-службы израильской армии, авиация обстреляла восемь целей в ответ на совершенную ранее атаку.