Уволенную американскую журналистку пригласили работать на Первый канал

Глава дирекции информационных программ Первого канала, который также ведет программу «Время», Кирилл Клейменов предложил американской тележурналистке Мегин Келли стать его соведущей. Это произошло после появившейся информации о том, что американку могут уволить из NBC.

Российский журналист считает, что Мегин Келли хотят лишить работы из-за того, что она брала интервью у Владимира Путина и полюбилась гражданам РФ.

«Дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву. Да что там в Москву! Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу "Время"», - сказал Клейменов в эфире программы «Время» в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что NBC уволила журналистку, которая в прошлом году брала у Путина интервью. Причиной увольнения ведущей стало ее выступление в утреннем шоу на NBC, где она заявила, что белый житель США может столкнуться с непониманием со стороны общественности, если «во время празднования Хэллоуина наденет на себя черную маску или покрасит свое лицо темной краской».

Позже стало известно, что Мегин Келли потребовала от телекомпании 50 миллионов долларов.