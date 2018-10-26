Телеведущий рассказал, как борется со смертельной болезнью

Александр Беляев, ученый-географ и ведущий прогноза погоды, рассказал, как борется с раком легких, сообщает РИА Новости. Телеведущий признался, что долго не решался рассказать о своем недуге, пока два года назад от онкологического заболевания умерла его мама, а затем, от рака крови, и его супруга.

Александр Беляев рассказал, что ему уже сделали две операции, и на очереди еще одна, однако сил на нее у него нет: слишком тяжело проходит процесс реабилитации.

«Когда я приехал после больницы, я не мог подняться, спуститься. И хотя мне сказали, что я должен ходить, гулять, я не мог. Вот сейчас мне хорошо, а силы нет», - рассказал он.

Тем не менее ученый не намерен сдаваться, подчеркнув, что «заставлять себя жить надо, понимаете, и тогда мы, может быть, и победим».