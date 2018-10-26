Россия предложила в проекте резолюции ГА ООН изменить регулирование кибербезопасности

Россия внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН проект резолюции по кибербезопасности, который предполагает разработки в сфере ответственности государств, применения международного права в данной области и помощь развивающимся странам. Такое заявление сделал специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

При этом он подчеркнул, что «речь идет об учреждении профильной рабочей группы ООН открытого состава».

«В нашем проекте зафиксирован первоначальный перечень базовых норм ответственного поведения государств в киберпространстве», - сказал Крутских журналистам.

Спецпредставитель российского лидера также отметил, что предложенные в проекте правила предусматривают использование информационно-коммуникационных технологий «исключительно в мирных целях».

Ранее сообщалось, что российский программист Станислав Лисов, экстрадированный в США из Испании по обвинению в совершении киберпреступлений, может провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме.