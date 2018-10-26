В Мексике водителя, врезавшегося в толпу паломников, забили до смерти

В мексиканском штате Мехико паломники избили до смерти водителя, который врезался в толпу людей на большой скорости, сообщают «Известия».

Автомобиль мчался с большим превышением скорости, и в какой-то момент водитель потерял контроль над машиной врезавшись в большую группу паломников, направлявшихся в местную церковь. При столкновении пострадали 32 человека, в том числе 14 детей.

Сообщается, что паломники не стали дожидаться полиции, а устроили самосуд. Водителя вытащили из кабины и избили до смерти.

Ранее сообщалось, что в другом штате местные жители линчевали трех человек, заподозренных в ограблении дома.